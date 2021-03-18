مصرف ليبيا المركزي يوافق على فتح وكالة لمصرف الصحاري في مدينة غريان

عقد بمصرف الصحاري بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي 16 مارس 2021 اجتماعاً ضم كل من عميد بلدية غريان “يوسف بديري” و رئيس مجلس إدارة مصرف الصحاري ” علي احنيش” و”اسماعيل عبدالهادي” المدير التنفيذي ومدير إدارة الشؤون العامة “علي التركي” .

نوقش من خلاله عملية إتمام إجراءات فتح وكالة لمصرف الصحاري في مدينة غريان بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي و جهود مسؤولي مصرف الصحاري لتحديد عدد من المقار للإختيار الأنسب لبدء العمل كمرحلة أولى.

و الجدير بالذكر أن هذا العمل يأتي ضمن مطالبات عدة قامت بها بلدية غريان لفتح فروع لكافة المصارف العاملة بالدولة للمساهمة في تحسين القطاع المصرفي في المدينة و المساهمة في بناء اقتصاد محلي متنوع و دعم القطاع الخاص و توفير فرص عمل جديدة .

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