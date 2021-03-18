اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي يوافق على فتح وكالة لمصرف الصحاري في مدينة غريان

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد بمصرف الصحاري بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي 16 مارس 2021 اجتماعاً ضم كل من عميد بلدية غريان “يوسف بديري” و رئيس مجلس إدارة مصرف الصحاري ” علي احنيش” و”اسماعيل عبدالهادي” المدير التنفيذي ومدير إدارة الشؤون العامة “علي التركي” .

نوقش من خلاله عملية إتمام إجراءات فتح وكالة لمصرف الصحاري في مدينة غريان بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي و جهود مسؤولي مصرف الصحاري لتحديد عدد من المقار للإختيار الأنسب لبدء العمل كمرحلة أولى.

و الجدير بالذكر أن هذا العمل يأتي ضمن مطالبات عدة قامت بها بلدية غريان لفتح فروع لكافة المصارف العاملة بالدولة للمساهمة في تحسين القطاع المصرفي في المدينة و المساهمة في بناء اقتصاد محلي متنوع و دعم القطاع الخاص و توفير فرص عمل جديدة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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