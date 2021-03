أسعار النفط تُواصل التراجع بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي

واصلت أسعار النفط اليوم الخميس، تسجيل الخسائر، وذلك بفعل صعود الدولار ومزيد من الارتفاع في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة، إلى جانب تأثير جائحة كوفيد-19، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وهبط خام “برنت” بنسبة 2.16 بالمئة إلى 66.53 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش.

وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.32 بالمئة إلى 63.10 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وخسر كلا العقدين أكثر من 4 بالمئة على مدار الجلسات الخمس الأخيرة.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس.

ونقلت “رويترز” عن محلل السلع الأساسية لدى “يو بي إس جيوفاني ستونوفو” قوله، إن “انخفاض الطلب على الخام من المشترين الآسيويين بسبب أعمال الصيانة المزمعة للمصافي والارتفاع المحتمل للأسعار لا يدعم النفط في الوقت الحالي”.

وحد تباطؤ بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض مزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات لانتعاش استهلاك الوقود.

