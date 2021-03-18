الحويج: نسعى للسيطرة على أسعار السلع

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم الخميس، سير العمل بالوزارة، للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بطرابلس، ناقش خلاله الحويج، عددا من القضايا والملفات على رأسها السيطرة على أسعار السلع والخدمات بالسوق، بالإضافة إلى دعم الصادرات غير النفطية والمناطق الحرة.

كما أطلع الحويج خلال الاجتماع على الأعمال المنجزة لدى الجهات التابعة وخطط العمل المستهدفة لعام 2021 م.

وشدد الحويج على ضرورة وضع آلية تنفيذية والعمل بها مباشرة، منوها بأن الوزارة والجهات التابعة مطالبة بأداء مهامها وواجباتها نحو الوطن والمواطن وتحقيق نتائج فعلية.

وأكد الحويج، في ختام الاجتماع، على أن المهام والأعمال المطلوبة يجب أن تنفذ وفق المدة الزمنية المحددة وستكون هناك لقاءات متواصلة للاطلاع على ما تم إنجازه ومعالجة أوجه القصور إن وجدت.