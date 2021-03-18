استطلاع يؤكد زيادة الإنفاق على الصحة وانخفاض السفر

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ماكينزي زيادة معدل الإنفاق على الصحة وانخفاض السفر التجاري خلال فترة انتشار كورونا، ومع بدء انحسار الجائحة.

واعتمدت الشركة في استطلاعها على مراقبة السلوك الاستهلاكي لعدد من سكان ألمانيا، فرنسا، أمريكا، الصين، والمملكة المتحدة.

وأكدّ الاستطلاع زيادة معدلات التسوق عبر الإنترنت، وحجوزات الرعاية الصحية عن بعد، مع انخفاض السفر التجاري.

وحدد التقرير مجموعتان ترسمان الاقتصاد القائم على الاستهلاك بعد انتهاء الوباء، بالنساء ذوات الدخل المرتفع، وأصحاب الدخل المرتفع.

وأكدّ الاستطلاع زيادة الاستثمار والطلب على خدمات الرعاية الطبية عن بعد، وتضاعف عمليات التسوق عبر الإنترنت خاصةً في متجار البقالة، ولجوء كبار السن إلى استخدام هذه الوسيلة أكثر من غيرهم.

كما ساهمت الجائحة في زيادة الاشتراك بخدمات الترفيه المنزلي، وانخفاض الطلب على دور السينما والمسارح.

أما بالنسبة التجاري فأكدّ التقرير انخفاضه بنسبة 20 % بعد الجائحة، بسبب الاعتماد على مؤتمرات الفيديو، مما قد يدفع شركات الطيران لإطلاق الرحلات الترفيهية.

أما بالنسبة لتوقعات ما بعد الجائحة فإنّ منظمة التعاون الاقتصادي أكدّت نمو الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة 5.6 % قبل أن يتراجع ل4% في العام القادم، كما أوضح البنك المركزي أنّ الجائحة ستخلف ندوباً اقتصادية في كافة أنحاء العالم، في حين سيستمر قطاع التجارة الإلكترونية بالنمو.

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