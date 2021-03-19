غرفة التجارة بنغازي تستعد لتنظيم الملتقى الأول لتقنية المعلومات ودورها في التنمية الإدارية وتطوير سوق العمل

بنغازي 19 مارس 2021 (وال)- شهدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي اليوم الخميس، عقد اجتماع الأول للجنة تنظيم الملتقى الأول لتقنية المعلومات ودورها في التنمية الإدارية وتطوير سوق العمل، بمشاركة عدد من الجهات العامة والخاصة.

هذا وتناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى تقنية المعلومات صلاح العمروني، بحضور ممثلين عن الجهات العامة والخاصة بينها شركة الخليج العربي للنفط، ومصرف الوحدة، وجهاز النهر الصناعي، وشركة الراحلة، وشركة سحاب لتقنية المعلومات، وأعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى بينهم عميد كلية تقنية المعلومات الدكتور محمد البرعصي.

وتناول الاجتماع الحديث عن مهرجان جامعة بنغازي، واحتياجات سوق العمل، ومن بين محاور الاجتماع التي نوقشت مخرجات التعليم التقني، ودورها في تطوير الإدارة الإلكترونية وسوق العمل، والتدريب والتطوير التقني ودوره في التنمية المستدامة.

وتهدف الملتقى الأول لتقنية المعلومات ودورها في التنمية الإدارية وتطوير سوق العمل وخاصة الإدارة الإلكترونية والتقنية، ومواكبة التطور السريع بتقنية المعلومات، ودمجها في الإدارة الإلكترونية لسوق العمل وتطوير القطاع العام والخاص. (وال- بنغازي) هـ أ/ ر ت

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