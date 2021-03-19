خسائر “كورونا” ستبلغ 10 تريليونات دولار عام 2021

رجح تقرير صدر الخمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن تبلغ خسائر الاقتصاد العالمي نحو عشرة ترليونات دولار بحلول عام 2021؛ بسبب تداعيات فيروس “كورونا”، التي ضربت اقتصادات كبيرة في العالم، منذ مارس 2020.

وبحسب التقرير؛ فإن احتمالية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4,7% غير كافية لحماية اقتصادات الدول من هزّات “كورونا” المتتالية “أونكتاد”، أوضحت أن الدول النامية يقع عبء كبير عليها خلال أزمة “كورونا”؛ بسبب المحدودية المالية لها، إلى جانب قيود ميزان المدفوعات، وغياب الدعم الدلي لها.

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