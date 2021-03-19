اقتصاد

تقرير الخبراء: هيئة الاستثمار العسكري باعت وقودًا بالمُخالفة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رصد فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة نشاط هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، مُبيّنًا أن بعض أعمالها طالتها مُخالفات.

التقرير؛ أوضح أن الهيئة قامت بتصدير خردة معدنية خارج نطاق القانون، فيما قال الفريق، في تقريره الذي كشف عنه الأربعاء الماضي، أن الهيئة قامت ببيع وقود بطرق غير شرعية، فيما قامت الهيئة التابعة للجيش الوطني ببيع تراخيص للصيد البحري، والتأشيرات لمواطنين أجانب.

التقرير الأممي؛ كشف عن مخالفات أخرى، بينها قيام الهيئة بمُصادرة الشركات العامة والأراضي الزراعية والفنادق والمنتجعات الشاطئية؛ بهدف توسيع نشاطها تدريجيًا، في إطار البحث عن موارد مالية لقوات الجيش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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