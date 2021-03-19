اقتصاد

الدينار يقفز أمام العملات الأجنبية في تداولات آخر الأسبوع

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى الدينار الأسبوع على صعودٍ لافتٍ أمام الدولار، مدفوعًا باعتماد حكومة الوحدة الوطنية؛ ممّا عزّز تنفيذ خطة توحيد المؤسسات وإرساء الاستقرار.

وسجّل الدولار أمام الدينار تراجعًا ملموسًا؛ إذ بلغت قيمته في تداولات اليوم الجمعة، 4,99 دنانير، منخفضًا بمقدار 15قرشًا بالمقارنة، على أساس أسبوعي.

فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالة لدبي وتركيا 4,98 دنانير، وتم تداول اليورو في غرف “واتس اب” بين التجار في حدود 5,83 دنانير.

أمّا بخصوص العملات الأخرى؛ فقد جرى تداول الليرة التركية بـ65قرشًا لليرة، وسجّل الدينار التونسي تراجعًا أمام نظيره الليبي عند 1,82دينارًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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