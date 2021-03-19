خاص: “فيصل قرقاب” يكشف الخطة الإستراتيجية لشركة الإتصالات لسنة 2021

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” في لقاء خاص مع صدى الاقتصادية الخطة الإستراتيجية لقطاع الإتصالات لسنة 2021 وتفاصيل هامة عن عمل القطاع.

حيث قال أن قطاع الاتصالات يدار من حوالي 8 شركات مشغلة ، هذه الشركات عبارة عن ليبيانا والمدار والإتصالات الدولية وشركة LTT والجيل الجديد والبنية وهاتف ليبيا وبريد ليبيا .

وتابع بالقول: قبل سنة 2008 كان هناك الشركة العامة للبريد والقطاعات الحكومية في النظام الاقتصادي الاشتراكي، وكانت القطاعات الخدمية مُسيطرة عليها الدولة بشكل مركزي وبعد التحول تمت تصفية الشركة العامة للبريد وأنشأوا الشركة القابضة للإتصالات كشركة تجارية وأنشأ القانون التجاري 23 لسنة 2010 بحيث أن كافة المؤسسات والشركات الخدمية والصناعية وغيرها الخاصة والعامة تعمل تحت قانون بحيث تعمل بطريقة شبه خاصة، وأنشأت الشركة القابضة في سنة 2007، ومن القابضة تتبع لها الشركات المذكورة.

وأضاف بالقول: عملوا بهذه الطريقة وبعد فترة الثورة في 2011 كان التفكير في ذلك الوقت إنها عبارة عن تحرر القطاع الخدمي من الحكومة والانفتاح على القطاع الخاص، والإستثمار الأجنبي المباشر وممكن استخدام طرح بعض هذه الشركات التي تعمل بصورة مربحة بسوق الأوراق بحيث يتم توسيع دائرة الملكية والمشاركة وكان هذا الهدف على الأقل لقبولي الوظيفة ومجيء للعمل حيث أن خلفيتي في القطاع الخاص وفي الاقتصاد وغيره.

وأفاد “قرقاب” بالقول: بدأنا وعملنا بخطط استراتيجية وخارطة طريق وغيرها، وللتجهيز وللاستفادة من تجارب الأخرين قمنا بالاستعانة بجهتين مهمتين وهما: الاتحاد العالمي للإتصالات، وهي جهة تتبع الأمم المتحدة، و الجهة الثانية هي عبارة عن شركات إستشارية عالمية من ضمن الأربعة الكبار مثل PWC و BOOZ وهذه شركات كبيرة.

وبدأنا وعملنا برنامج متكامل على خطة خارطة الطريق والشركات التابعة، طبعاً الأحداث التي حدثت في 2014 والمشاكل حالت دون استكمال هذا البرنامج والشركات الأجنبية المشغلة أو المصنعة للتقنية غادرت ليبيا ووقعنا في وضع صعب جداً جداً، وحدث برنامج المشاكل الانقسامات السياسية وغيرها وبدأنا في 2017 في إعادة تطوير برامج وتنفيذها وكان التركيز على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها ومواكبة على الأقل التقنية بشكل أو أخر.

وتابع بالقول: برنامجنا لسنة 2021، نتحدث عن 3 محاور أساسية: المحور الأول هو التوسع في انتشار خدمات الجيل الرابع في جميع أنحاء ليبيا، والآن نحن تأخرنا في الانتشار ونسبة انتشار خدمات الجيل الرابع هي بنسبة 25‎%‎ وأسباب التأخير لها علاقة بالظروف الأمنية والحرب والظروف السياسية والاعتمادات بالمصرف المركزي ولسنا في طور خلق أعذار فقط، ولكن حدثت طفرة سريعة خلال الأشهر الماضية ونحن نسعى أن نوصل خدمات الجيل الرابع المتقدم في جميع المدن الليبية الرئيسية والقرى بنسبة على الأقل 85 إلى 90‎%‎ سنة 2021 بسعات عالية وجودة عالية .

والمحور الثاني: المهم جداً وهو عبارة عن تطوير المنظومة المالية في قطاع الاتصالات بشكل عام بحيث أن يكون هناك مبدأ الإفصاح على القوائم المالية وهذا ما بدأنا فيه بخطوات عملية من خلال انعقاد الجمعيات العمومية لكافة الشركات والآن كقطاع اتصالات معظم الشركات قوائمها المالية وأقصد بالقوائم المالية ميزانيات معتمدة من المراجع الخارجي وديوان المحاسبة. وقد تم اعتماد كافة القوائم المالية للسنوات الماضية من الديوان، وبالنسبة للقابضة نسعى إلى قائمة مالية مجمعة فسلمنا قوائم المالية إلى سنة 2020 فإن شاء الله سنة 2021 ستكون لدينا قوائم مالية مجمعة لأول مرة في تاريخ ليبيا كمؤسسة حكومية.

وقال رئيس الشركة القابضة: النقطة الثالثة سنركز عليها في سنة 2021 وهي عملية التدريب والتطوير وبناء القدرات لأن هناك فراغ كبير جداً بين مخرجات التعليم واحتياجات صناعة الاتصالات. لهذا الغرض بدأنا في مشروع أكاديمية الإتصالات الذي عملنا عليه منذ فترة، وفعلاً بدأنا بتفعيله ووقعنا اتفاقية تدريب وتطوير مع شركة أريكسون لتدريب الخريجين والآن لدينا بعض الشركات الأخرى مثل هواوي والشركات الأمريكية الراغبة من تقديم التدريب والتطوير. وبرنامج التدريب هو برنامج مكثف جداً جداً لتطوير واعداد الخريجين لسوق العمل، سواء قطاع الإتصالات أو القطاعات الأخرى فهذه بملخص الجوانب والثلاث والأولويات الأساسية القابلة للتنفيذ والتطبيق وبدأنا فيها بالنسبة لسنة 2021.

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