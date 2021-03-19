مدير المنطقة الحرة مصراته: هدفنا هو جعل ليبيا بوابة العبور التجارية لكل أفريقيا

صرّح مدير عام المنطقة الحرة مصراته “أيمن الدرويش” لصحيفة صدى وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني للصادرات غير النفطية التي كانت المنطقة الحرة مصراته هي الراعي الذهبي له، بأنّ أحد أبرز أهداف هذا الحدث هو السعي لإيجاد مصادر بديلة ومتنوعة دون مصدر الإنتاج الوحيد وهو النفط.

وأضاف أن استراتيجية المنطقة الحرة مصراته تهدف إلى توفير فرص عمل، كذلك نقل مختلف التقنيات الحديثة والثقافات المختلفة إلى البلد، وجعل ليبيا البوابة لكل دول أفريقيا وخاصةً الدول المغلقة في وسط القارة.

وحين سؤاله حول إيرادات المنطقة الحرة خلال الأعوام الماضية علّق “الدرويش” أنّ الإيرادات متذبذبة وغير ثابتة وهناك عدة إحصائيات بالخصوص، وذلك بسبب الوضع الأمني والظروف التي تمر بها الدولة وجائحة كورونا في العام الأخير.

حيث أثّرت هذه العوامل على دخل المنطقة الحرة؛ لكنّ المنطقة الحرة تسعى لتكون حركة الملاحة البحرية خلال الفترة القادمة هي البديل للنفط ومنتجاته.

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