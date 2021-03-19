خاص: “فيصل قرقاب” يوضح سبب عدم العمل بخدمة 5G حتى الأن ..وتفاصيل هامة حولها

قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” خلال لقاء خاص مع صدى الاقتصادية حول خدمة الجيل الخامس أن العالم أصبح حديث جداً على الجيل الخامس 5G وهناك نظريات مؤامرة، وهناك من يقول إنها تقنية مضرة للصحة والأصل في التعامل مع التقنية في العالم هي مواكبتها.

وتابع بالقول: لو نعود تاريخيا سنجد أن هناك من يعتقد أن الفاكس كان مؤامرة والإنترنت مؤامرة، فالناس الذين ليسوا مطلعين يعتقدون أن التقنية شيء مضر، ولكن الأصل في الحياة هو مواكبة التقنية ومن هذا الجانب بدأنا في موضوع الجيل الخامس 5G وعملنا التجربة ونحن أول شركة في شمال أفريقيا ومن الممكن في الشرق الأوسط تعمل على تجربة الجيل الخامس وقامت به شركة المدار وكانت في سبتمبر 2019 وفي منتصف الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس والحرب وغيرها فأطلقنا تجربة خدمات الجيل الخامس في ذلك الوقت.

وتابع بالقول: للأسف الشديد المنظم أو هيئة للإتصالات كان لها رأي أخر، ورفضوا منح تراخيص للشركة المشغلة أي تراخيص الجيل الخامس وحاولنا وكانت بعض الردود لديها علاقة بأنها مضرة للصحة وهذا شيء غريب عجيب فخدمة الجيل الخامس متوفرة في دول عظمي مثل أمريكا، وبريطانيا، والإتحاد الأوروبي، والصين، فحقيقةً، هناك خلل كبير جدا فيما يتعلق بالمنظم وخلل نطمح في وجود الحكومة أن يتم إصلاحه وعلى الأقل المنظم يبدأ مواكب للتقنية فهذه المشكلة والشركات لا تملك تراخيص الجيل الخامس 5G.

وأفاد فيصل قرقاب بالقول: البعض يتساءل ويقول إنه يجب التركيز على الجيل الرابع 4G لتصلو إلى الجيل الخامس 5G فهي تقنياً أي الجيل الخامس عبارة عن زيادة للجيل الرابع 4G+ فبدلاً أن نستثمر أموال بملايين وعشرات الملايين الدولارات في تقنية الجيل الرابع 4G وبعدها بسنة نقوم بتغييرها وندخل على تقنية الجيل الخامس5G ، من الأجدر أن نعمل على هذه التقنية.

وكشف رئيس القابضة للإتصالات أن تقنية الجيل الرابع سرعتها تصل إلى حوالي 50 ميغابايت أما تقنية الجيل الخامس تصل إلى 1500 أو 2000 ميغابايت، وتقنية الجيل الخامس لها تطبيقات كبيرة جداً فيما يتعلق بمجالات أخرى مثل الصحة والتعليم والسعات وسرعات كبيرة جداً وكافة العالم يتكلم عن التحكم عن بعد وإجراء عمليات جراحية والتواصل وتشغيل الآلات أو إنترنت الأشياء IoT فهذه تطبيقات مهمة خصوصاً في دولة كليبيا وهي دولة كبيرة وستساعد تقنية الجيل الخامس على أن تكون تقنية لاسلكية بديلة لتوصيل الفايبر وبعض التطبيقات إلى كل مكان لصعوبة توصيل خدمات الألياف البصرية إلى كل قرية ومدينة.

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