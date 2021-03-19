بعد تقرير ديوان المحاسبة حول هيئة الاتصالات.. قرقاب يرد على ماجاء فيه

بعد تقرير ديوان المحاسبة 2019 حول قطاع الاتصالات في البلاد وما جاء فيه، صرّح “فيصل قرقاب” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات لصدى بالخصوص حيث قال: “قطاع الاتصالات، وأنا فخور جداً، من أكثر القطاعات المبادرة في عرض تقاريرها وقوائمها المالية وإجراءاتها الإدارية على الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنيابة العامة ومكافحة الفساد وكافة الجهات الرقابية في الدولة.

وأضاف:”نحن حريصون بأن نبادر من ناحية إرسال التقارير حقيقةً، لا يوجد في التقرير أي أشياء سلبية أو جوهرية سلبية فيما يتعلق بقطاع الإتصالات وبالقابضة ولا يوجد أي ملاحظات ونحن متواصلين ، وكان هناك ملاحظتين على شركة الإتصالات الدولية وشركة هاتف ليبيا، وهي ملاحظات أخذناها في عين الاعتبار وهناك بعض الأمور منها إدارية فيما يتعلق باللوائح والشركتين خصوصاً مرو بخلل إداري خلال فترة زمنية معينة في 2019 وتم إصلاح هذا الخلل وتشكيل مجالس إدارية لها.

ونأخذ في هذه الملاحظات في عين الإعتبار وهي ليست ملاحظات جوهرية و نحن دائما نأخذها ونتعامل معها بطريقة الإصلاح والردود إذا رأينا هذه الملاحظات تحتاج إلى ردود”.

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