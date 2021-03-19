خاص؛ مصادر خاصة تنفي حدوث اختراق منظومة مصرف الأمان.. وتوضح تفاصيل هامة

حصلت صحيفة صدى الاقتصادية من مصادرها الخاصة على توضيح لما ورد في التسجيل الصوتي المتداول والذي تحدث عن اختلاس مبالغ من حسابات الزبائن في مصرف الأمان.

واتضح أن ماورد في التسجيل هو مؤامرة كيدية غرضها فقط تشويه المصرف ، حيث أن المنظومة المستخدمة في المصرف منظومة الفيليكس كيوب نسخة 14.3 المعممة من مصرف ليبيا المركزي على البنوك العامة علاوة على تقديمه أكثر من 104 خدمة مصرفية من خلال تطبيق aman mobile المدعوم من شركة اوراكل العالمية (Oracle banking digital experience) OBDX والذي يساهم في اتمام العديد من العمليات المصرفية دون الحاجة للتوجه إلى المصرف وفقا لما علمنا به .

وتقول مصادر مطلعة: استغل ضعاف النفوس هذه الميزة للاحتيال على بعض الزبائن ممن ليس لديهم دراية جيدة باستخدام الإنترنت وذلك بإنشائهم لروابط وهمية للحصول على بياناتهم والتحكم في حساباتهم ومحاولة تحويل مالديهم من أموال و لكن جميع محاولاتهم قد باءت بالفشل.

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