مسؤول بالديوان ينفي لصدى أخبار عدم تعاقد الصحة لتوريد لقاح كورونا .. ويوضح تفاصيل وأسباب تأخيره

نفى مصدر مسؤول بالديوان المحاسبة لصدى الاقتصادية ماورد حول عدم التعاقد لتوريد اللقاح ، مؤكداً أنه تم منح الإذن بالموافقة على التعاقد مع مجمع كوفاكس في 12-11-2020م وبقيمة 9،619،400 مليون دولار.
وتابع بالقول: هذه الاتفاقية ستوفر فقط 20% من اجمالي عدد السكان وتحتاج للحلقة الباردة لأن درجة التخزين للتدوال تستوجب 72درجة تحت الصفر ،وهو غير متوفر ،وكان يفترض البدء في استلامه خلال شهر 1 ولكن عدم جاهزية الدولة لاستلامه أجلت إلى شهر 3 .
وتابع مصدرنا بالقول: أعتقد أن هناك جهود تبذل ليصل بداية شهر 4 وأيضاً هناك مفاوضات مع عدة مصادر أخرى للتعاقد على توريد احتياجات الدولة من اللقاح وبالسرعة الممكنة وأعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قد تصل لثلاث أو أربعة أشهر.
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