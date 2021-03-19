مسؤول بالديوان ينفي لصدى أخبار عدم تعاقد الصحة لتوريد لقاح كورونا .. ويوضح تفاصيل وأسباب تأخيره

نفى مصدر مسؤول بالديوان المحاسبة لصدى الاقتصادية ماورد حول عدم التعاقد لتوريد اللقاح ، مؤكداً أنه تم منح الإذن بالموافقة على التعاقد مع مجمع كوفاكس في 12-11-2020م وبقيمة 9،619،400 مليون دولار.

وتابع بالقول: هذه الاتفاقية ستوفر فقط 20‎%‎ من اجمالي عدد السكان وتحتاج للحلقة الباردة لأن درجة التخزين للتدوال تستوجب 72درجة تحت الصفر ،وهو غير متوفر ،وكان يفترض البدء في استلامه خلال شهر 1 ولكن عدم جاهزية الدولة لاستلامه أجلت إلى شهر 3 .

وتابع مصدرنا بالقول: أعتقد أن هناك جهود تبذل ليصل بداية شهر 4 وأيضاً هناك مفاوضات مع عدة مصادر أخرى للتعاقد على توريد احتياجات الدولة من اللقاح وبالسرعة الممكنة وأعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قد تصل لثلاث أو أربعة أشهر.

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