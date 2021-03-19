وزير العمل الجديد في أول اجتماع حول آليات عمل الوزارة

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعاً في ديوان الوزارة اجتماعه الأول بمديري الإدارات والمكاتب، للإطلاع على سير العمل ووضع آليات لتطويره .

ورشح عن الاجتماع إعداد تقارير مفصلة عن المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها لأجل تذليلها ووضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد.

وشدد “العابد” علي ضرورة تكاثف الجهود لتنفيذ برامج الوزارة وتحديد الأولويات والتركيز على دعم الموظفين وحثهم علي الابتكار، مضيفاً أنه سيتم طرح الاستراتيجية العامة للوزارة خلال المدة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية