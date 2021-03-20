اقتصاد

ترقب وصول آلاف الأطنان من الحديد إلى مصراتة

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت المنطقة الحرة بميناء مصراتة بيانات حديثة أظهرت توقع إدارة ميناء مصراتة وصول عدد من السفن والبواخر خلال الفترة القريبة القادمة.

وبحسب بيان المنطقة، فإن الميناء على موعد مع الباخرة، NEZHA ، التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا، وعلى متنها أربعة آلاف طن من الحديد، إلى جانب توقع وصول السفينة، MINERAL NEW YORK التابعة للوكيل الملاحي شحات، وعلى متنها مائة وخمسون ألف طن من المكورات الحديدة، إضافة لتوقع وصول السفينة، GRACEA التابعة للوكيل الملاحي الشرق، وعلى متنها أربعة آلاف وثلاثة أطنان من الحديد قادمة من تركيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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