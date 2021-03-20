بتمويلات تونسية وليبية ودولية.. تخصيص صندوق لإعادة إعمار ليبيا

أكد رئيس المجلس الاعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، عبد الحفيظ السكروفي، في تصريحات صحفية، أن المجلس بصدد العمل على بعث صندوق تونسي ليبي سيخصص لإعادة إعمار ليبيا بتمويلات تونسية وليبية ودولية.

وخلال تصريحات السكروفي التي نقلتها المنصة الرسمية التابعة للمجلس، فإن هذا التعاون بين البلدين شمل أيضًا انتداب ثلاثة آلاف معلم تونسي عن طريق التعاون الدولي، مبينًا أن دافع الاستثمار بين تونس وليبيا يتطلب بالأساس تغيير قوانين الاستثمار.

كما أوضح السكروفي في التصريحات ذاتها، أن الأمر لم يقتصر على المعلمين وإنما شملت الانتدابات عدد من الإطارات الطبية، الذين يعملون حاليًا في إطار عقود في ليبيا أو في إطار قوافل طبية بحسب بيان المجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية