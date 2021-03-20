في تصريح حصري لصدى القريو يقول: نحارب في الفترة الحالية أخبارًا مضلّلة وكاذبة حول مؤسسة الاستثمار

قال لؤي القريو مسؤول الإعلام والعلاقات بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريحٍ خاص لصدى: إننا لاحظنا تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن المؤسسة الليبية للاستثمار وجهاتها التابعة على بعض صفحات الفيس بوك “المزيفة”، وهدفها بث روح الفتنة والتحريض وإثارة الفوضى في مؤسسات الدولة الموحدة -حسب قوله-.

كما نبّه القريو المتابعين لصفحات التواصل الاجتماعي للحملة الاعلامية المضادة لمؤسسات الدولة وخاصة الاستثمارية في هذه الفترة، لاستعمالها كوسيلة من وسائل الضغط والتجاذب السياسي في ليبيا.

وأوضح القريو أنّ جميع المعلومات المتداولة بخصوص المؤسسة وجهاتها التابعة؛ ليست إلا مجرد إشاعات عارية عن الصحة.

وختم قائلًا: إن المؤسسة الليبية للاستثمار وجهاتها التابعة تخضع للقوانين واللوائح التي تنظم عملها، وتعمل تحت إشراف الجهات الرقابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية