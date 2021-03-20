فاينانشال تايمز : بلاكووتر ساعدت حفتر بمبالغ مالية قيمتها 80 مليون دولار و التحايل على قرار تصدير الأسلحة إلى ليبيا

قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” إن الرئيس السابق لشركة التعهدات الأمنية “بلاكووتر” إريك برينس ساعد قائد الجيش الوطني خليفة حفتر بالتحايل على قرار تصدير السلاح إلى ليبيا.

وكشف الصحيفة البريطانية أنه بعد أيام من بدء الحملة التقى برينس مع حفتر في القاهرة وقدم مقترحا لتدخل عسكري خاص وشمل التدخل العسكري بقيمة 80 مليون دولار مقاتلات وقدرات إلكترونية وقدرة لاعتراض السفن التركية في البحر .

وأكد الخبراء أن برينس خرق قرار مجلس الأمن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا من ناحية أنه قام على أقل تقدير بالمساعدة على التهرب من بنود حظر السلاح على ليبيا .

ورد ماثيو شوارتز محامي برينس في بيان للصحيفة أن برينس “بالمطلق لم يشارك في أي عملية عسكرية مزعومة في 2019 ولم يوفر السلاح والمقاتلين أو المعدات العسكرية لأي شخص في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية