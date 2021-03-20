صندوق التسهيلات المالية يشارك بورشة عمل للتخطيط مع اللجنة الإستشارية برعاية المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)

قام أعضاء صندوق التسهيلات المالية ومدير المركز الليبي الكوري بالمشاركة في فعاليات ورشة عمل للتخطيط مع اللجنة الإستشارية وشركاء المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بليبيا .



كما ناقشت هذه الورشة التي أقيمت قبل أيام عبر منظومة زوم الأعمال المنفذة خلال سنة 2020م والمشاريع المقترحة لسنة 2021م بمجالات التعاون المشترك كالتدريب التقنى والفنى لغرض التوظيف ومجال التدريب على ريادة الأعمال.

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