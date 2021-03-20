بلومبيرغ : ” صنع لله” يتعهد بزيادة الإنتاج والعمل محايدا مع الوحدة الوطنية بعيدا عن السياسة

صرحت المؤسسة الوطنية للنفط لوكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم السبت إنها ستزيد إنتاج النفط وتعهدت بالبقاء محايدة سياسياً في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الوحدة إلى تحقيق الاستقرار في الدولة العضو في منظمة أوبك .

و قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إن المؤسسة الوطنية للنفط “تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الحكومة الجديدة مع الابتعاد أيضًا عن السياسة ومن المهم للغاية إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط غير سياسية إنها ليست ورقة سياسية لأي شخص “.

وأضافت بلومبيرغ إن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة يحاول إعادة وزارة النفط والغاز وهو منصب لم تشغله البلد منذ سنوات وتركه فعليًا في يد صنع الله.

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