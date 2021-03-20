الوطنية للنفط تعلن عن انتهاء عمليات الحفر لأول بئر تطويري بحقل ايراون التابع لشركة زلاف ليبيا

تم يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 وضع أول بئر تطويري E04 بحقل ايراون على الاختبار، بعد أن انتهت عمليات الحفر والاستكمال، وذلك دون حرق أي كمية من النفط بتطبيق تقنية ( Zero gas flaring ).

حيث يتم نقل النفط الخام المنتج من حقل ايراون إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس والذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن حقل ايراون بواسطة سيارات نقل خاصة.

وقالت المؤسسة بأن البدء في هذه العمليات واجهها العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة والظروف الصعبة، وبذلت الشركة مجهودات كبيرة من أجل الشروع بها وبدعم كبير من المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت النتائج المبدئية للبئر مشجعة، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1,800 برميل/يوم، وسيستمر الاختبار على معدلات مختلفة إلى أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية