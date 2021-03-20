الوطنية للنفط تعلن حفر بئر تطويري يصل إنتاجه لأكثر من 1800 برميل يوميا

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السبت عن انتهاء عمليات الحفر والبدء في اختبار لأول بئر تطويري بحقل ايراون التابع لشركة زلاف ليبيا.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن تم وضع أول بئر تطويري “إي 04″ بحقل ايراون على الاختبار بعد أن انتهت عمليات الحفر والاستكمال، وذلك دون حرق أي كمية من النفط بتطبيق تقنية ” إحراق الغاز الصفري”.

وأوضحت المؤسسة، أنه يتم نقل النفط الخام المنتج من حقل ايراون إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس، والذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن حقل ايراون بواسطة سيارات نقل خاصة.

وقالت المؤسسة، إن البدء في هذه العمليات واجهها العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة والظروف الصعبة وبذلت الشركة مجهودات كبيرة من أجل الشروع بها وبدعم كبير من المؤسسة الوطنية للنفط.”

وأضافت، “أن النتائج المبدئية للبئر مشجعة، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1,800 برميل يوميًا”.

وقالت، “إن الاختبار على معدلات مختلفة سيستر إلى أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح”.