مؤسسة النفط تختبر أول بئر تطويري بحقل إيراون التابع لشركة زلاف ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء من عمليات الحفر، والبدء في اختبار لأول بئر تطويري بحقل إيراون التابع لشركة زلاف ليبيا.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم نقل النفط الخام المنتج من حقل إيراون إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس، والذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن حقل إيراون بواسطة سيارات نقل خاصة.

وذكرت المؤسسة أن البدء في العمليات واجهها العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة والظروف الصعبة، مؤكدة أنها بذلت مجهودات كبيرة من أجل الشروع بها وبدعم كبير من المؤسسة الوطنية للنفط.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1800 برميل يوميا، مع استمرار الاختبار على معدلات مختلفة إلى أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة، وفق قولها.

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