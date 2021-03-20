نتائج مُشجعة بعد اختبار أول بئر تطويري في حقل ايراون

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، انتهاء عمليات الحفر والبدء في اختبار أول بئر تطويري E04 بحقل ايراون التابع لشركة زلاف ليبيا، ووضعه على الاختبار دون حرق اي كمية من النفط بتطبيق تقنية (Zero gas flaring).

وأوضحت المؤسسة في بيان أنه “يتم نقل النفط الخام المنتج من حقل ايراون الى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس والذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن حقل ايراون بواسطة سيارات نقل خاصة”.

وأشارت المؤسسة إلى أن البدء في هذه العمليات واجهها العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة والظروف الصعبة وبذلت الشركة مجهودات كبيرة من اجل الشروع بها وبدعم كبير من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد البيان أن النتائج المبدئية للبئر كانت مشجعة، حيث من المتوقع ان يصل الانتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1,800 برميل/يوم، وسيستمر الاختبار على معدلات مختلفة إلى أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.

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