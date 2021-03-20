خاص: الحاسي يكشف لصدى تفاصيل جديدة حول مراسلته وزير الصحة بالحكومة الجديدة .. ويفصح عن مخالفات هامة جداً

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بطبرق “عبد السلام الحاسي” إلى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ، حول الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية .

“الحاسي” في كتابه أشار إلى الانتشار السريع وكثرة عدد المصابين بالوباء ، وارتفاع نسبة الوفيات ، و افتقار أغلب المستشفيات والمراكز الطبية المختصة لجهاز pcr للكشف عن الحالات المصابة.

كذلك إن القدرة الاستيعابية الحالية للمستشفيات والمراكز الطبية المختصة بجائحة كورونا تقترب من النفاد.

الحاسي أكد على الحاجة ماسة لتوفير أماكن عزل جديدة، كما أن النقص حاد في أجهزة التنفس الصناعي وازدياد الحالات المصابة بهذا المرض في أقسام العزل وقلة أو انعدام التجهيزات والمعدات الطبية وأدوات الحماية الشخصية بأغلب المراكز الطبية، وعدم قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تولي أمر تغسيل وتكفين ودفن المتوفين بهذا الوباء.

وكشف عن عزوف أغلب العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل في لجان مكافحة وباء كورونا بسبب غياب الحافز المادي وعدم تقديم التسهيلات لهم من وسائل النقل وغيرها، وعدم معالجة الحالات الإستثنائية المصابة أو المشتبه بأصابتها بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى تدخل جراحي نتيجة لتعرضها لأعراض طبية أخرى كحالات الولادة والإصابة نتيجة الحوادث.

وأفاد الحاسي وزير الصحة بعدم صرف كامل المخصصات اللازمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بهذه المراكز المحددة بقرارات عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، وعدم وجود شركة نظافة لنقل النفايات والمخلفات الطبية والتخلص منها بالطرق العلمية الصحيحة وفق البروتوكول المتعارف عليه، وعدم معالجة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ومفاجئ لعدة ساعات مع عدم توفير وقود النافطة للمحركات الكهربائية بصفة دورية وباستمرار مما يؤثر سلبا على الأجهزة داخل أقسام العزل.

وأشار الحاسي في كتابه إلى انعدام أو ضعف التواجد الصحي بالمنافذ البرية والجوية للحد من انتشار هذا الوباء داخل الأراضي الليبية، والتأخر في توريد اللقاحات لمواجهة الوباء للحد من انتشار المرض.

وطالب وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل وفقا للاختصاص وموافاته بالخصوص.

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بطبرق عبد السلام الحاسي وأفادنا بتواصله مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية شخصياً وتأكيد الوزير له بالعمل على ماذكره الحاسي في تقريره .

الحاسي أفادنا بتأكيد وزير الصحة بأن الوضع الصحي سيتحسن المدة القادمة .

وكشف الحاسي في تصريحه الخاص لصدى الاقتصادية أن هيئة الرقابة الإدارية قد أوقفت إجراءات وزير الصحة السابق بالحكومة المؤقتة للتعاقد بخصوص توفير 12 مصنع اكسجين للمستشفيات مؤكداً أن التكاليف وإجراءات التعاقد بها مخالفات ، وأن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سيعالج هذا الأمر.

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