اعتبر بنك “غولدمان ساكس” أن تراجع سعر برميل النفط الحالي يُمثل فرصة للشراء ويتوقع أن يبلغ خام “برنت” 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت، توقع البنك زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة، بفضل مؤشرات على الطلب في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد-19، فيما ارتفع توقعه لخام “برنت” من 65 دولارا للبرميل في مارس 2021 إلى 80 دولارا للبرميل في الصيف القادم.

وأسعار النفط بصدد الهبوط نحو 9 بالمئة هذا الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا، وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لخام “برنت” للانخفاض نحو 7 بالمئة يوم الخميس.

وقفز برنت فوق 70 دولارا للبرميل في الثامن من مارس الجاري للمرة الأولى منذ بدأت جائحة كوفيد-19. وجرى تداوله عند 63.47 دولار للبرميل اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد للأسعار، يتوقع “غولدمان ساكس” أن تستعيد سوق النفط توازنها سريعا في الأشهر المقبلة.

The post توقعات بوصول سعر خام «برنت» إلى 80 دولاراً للبرميل الصيف القادم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا