حصري: في مشروع ميزانيتها المقترحة للأعلى والنواب حكومة الوحدة الوطنية توضح مدى تقديرها لإيرادات العام 2021

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مقترح ميزانية 2021 المقدم من الحكومة إلى النواب والأعلى للدولة.

وأوضح “الدبيبة” الأسس والضوابط التي اعتمدها في إعداد مشروع هذه الموازنة حيث أنه تم ضمان بناء تقدير الإيرادات وفقاً لأسس واضحة، تضمنت مقترحات بشأن تنمية الإيرادات، وتذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق هذه الإيرادات.

وأنه قد تمّ تقدير الإيرادات على أساس واقعي وعدم المبالغة أو التخفيض، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي ستكون عليها سنة 2021.

كذلك دراسة العوامل التي تؤثر على حصيلة الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للوحدات الحكومية الأُخرى، أو بخطط التنمية المتوقع الشروع في تنفيذها.

مع التنبيه على عدم استنزال أية مصروفات مقابل تحصيل الإيرادات؛ بل يتم إدراج الإيراد المتوقع بالكامل وإدراج مصروفات التحصيل اعتماداً على الأسس المحاسبية المعتمدة بالخصوص.





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