خاص : الدبيبة يوضح سبب تحديد قيمة مشروع الميزانية المقدّم لمجلسي الأعلى والنواب

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مقترح ميزانية 2021 المقدم من الحكومة إلى النواب والأعلى للدولة .
وأوضح الدبيبة أن سبب اقتراحه هذا الرقم يكمن في عدة أسباب منها : التركيز على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة من خلال دعم وتأهيل خدمات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة العامة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء.
وكذلك الحرص على ترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف ومراكز التكلفة المتماثلة منعاً لتضخم وازدواجية الصرف الناجمة عن انقسام المؤسسات وتجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بكفاءة وعدالة.
وأيضاً دعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق استقرار الأمن في ربوع البلاد من خلال تأهيل وبناء مؤسسات الجيش الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية والضبطية.
و الاهتمام بمشاكل النازحين وإعادة الاستقرار للمدن والمناطق المتضرره نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأعوام المنصرمة.
وأخيراً تأهيل قطاع النفط بإعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة وقطاع الكهرباء.
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