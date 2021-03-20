اقتصاد

خاص : الدبيبة يوضح سبب تحديد قيمة مشروع الميزانية المقدّم لمجلسي الأعلى والنواب

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مقترح ميزانية 2021 المقدم من الحكومة إلى النواب والأعلى للدولة .

وأوضح الدبيبة أن سبب اقتراحه هذا الرقم يكمن في عدة أسباب منها : التركيز على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة من خلال دعم وتأهيل خدمات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة العامة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء.

وكذلك الحرص على ترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف ومراكز التكلفة المتماثلة منعاً لتضخم وازدواجية الصرف الناجمة عن انقسام المؤسسات وتجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بكفاءة وعدالة.

وأيضاً دعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق استقرار الأمن في ربوع البلاد من خلال تأهيل وبناء مؤسسات الجيش الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية والضبطية.

و الاهتمام بمشاكل النازحين وإعادة الاستقرار للمدن والمناطق المتضرره نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأعوام المنصرمة.

وأخيراً تأهيل قطاع النفط بإعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة وقطاع الكهرباء.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • شين دخل مجلس دولة الخرفان بالميزانية فهو سقط بسقوط الصخيرات ولا شرعية له بينما السلطة التشريعية الوحيدة هى مجلس النواب المنتخب من ااشعب اللييى كله اما مجلس الخرفان مثل المؤتمر الشعبى العام للازلام اصبح من مخلفات الماضى

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