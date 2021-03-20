الدبيبة يناقش مع عدد من المسؤولين احتياجات الشركة العامة للكهرباء

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” الاحتياجات الأساسية للشركة العامة للكهرباء.

وأكدّ رئيس الحكومة مع محافظ المصرف المركزي طرابلس ورئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الذي عُقد اليوم بديوان رئاسة الوزراء على تسهيل كافة الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات، وضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة الشركة على إنجاز مهامها.

كما شدّد “الدبيّبة” خلال الاجتماع على ضرورة تكاثف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء والاستعداد الجيّد لموسم الصيف القادم من أجل التخفيف على المواطنين.

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