ديوان المحاسبة يخاطب محافظ المركزي طرابلس لصرف مخصصات جرحى عملية البنيان المرصوص…ومسؤول يوضح

تحصلت “صدى الاقتصادية” على نسخة من مراسلة مدير مكتب المتابعة الخارجية باسط جبوع إلى مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية تُفيد بالموافقة على تنفيذ حوالات مالية لعلاج جرحى عملية بركان الغضب وجرحى البنيان المرصوص .

حيث تضمنت المراسلة سداد الإلتزامات المترتبة على علاج جرحى بركان الغضب بتونس 20 مليون ، وإيطاليا 20 مليون ، وألمانيا 20 مليون ، وتركيا 29 مليون وفتح اعتماد مستندي لشركة أوتوبوك للأطراف الصناعية بقيمة 9,953 مليون .

كذلك سداد التزامات جرحى البنيان المرصوص بألمانيا بقيمة 12 مليون ،وايطاليا 2 مليون،وتركيا 6 مليون .

كما تحصلت صدى على نسخة من مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير يوصيه خلالها تنفيذ الحوالات المالية الخاصة بجرحى البنيان المرصوص، وأن التأخير سينتج آثار سلبية على صحة وجودة الخدمات الطبية للجرحى والخسائر المالية الإضافية التي ستتحملها الدولة من مضاعفة تكاليف العلاج إلى مواجهة مقدمي الخدمة الذين تربطهم علاقة تعاقدية مع أدوات التنفيذ .

من جهته أكد رئيس لجنة علاج جرحى العمليات العسكرية البنيان المرصوص “جمال سوالم” لصدى الاقتصادية على عدم تنفيذ مطالبات الديوان بخصوص تنفيذ الحوالات لعلاج الجرحى

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