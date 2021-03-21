خاص| رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يلتقي وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية

طرابلس 21 مارس 2021 (وال)- التقى رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس السبت، معالي وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة درنة، بحث آلية التنسيق في حركة التجارة بين ليبيا ومصر، وتحديد موعد لإقامة مؤتمر اقتصادي في ليبيا برعاية وزارة الاقتصاد الليبية عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة موافقة وزارة الاقتصاد، لفتح مكتب تنسيقي للغرفة المشتركة في مدينة أمساعد الحدودية، وذلك للمساهمة في تسهيل وتخفيف الحركة التجارية في الحدود المشتركة بين البلدين، والموافقة المبدئية لتنفيذ معرض للصناعات المصرية في مدينتي طرابلس وبنغازي قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الحويج أنه سيرسل مخاطبة رسمية من وزارة الاقتصاد الليبية، للجهات المصرية، باعتماد الغرف التجارية المشتركة التي لها الحق في استخراج شهادات منشأ، واعتمادها للعمل بشكل منظم، وذلك عقب توحيد البلاد تحت حكومة واحدة. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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