خاص: وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية تُصرح لصدى حول خطتها وعلاوة الزوجة والأبناء

أقيم اليوم الاجتماع الأول لوزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية مع مدراء الإدارات بالوزارة وذلك لتوضيح مهامهم للوزيرة ومعالجة عدد من الإشكاليات .

ومن جهتها قالت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة وفاء الكيلاني في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول صرف علاوة الزوجة والأبناء للمواطنين ؛” نحن في صدد إعداد هذا البرنامج”وأن الإجراءات تسيير وفي خط سير ممتاز وفي أقرب وقت..

وتابعت “الكيلاني” بالقول: نحن اليوم في أول اجتماع وسيكون لنا لقاء مباشر مع المواطنين لتوضيح خطتنا وأهم معالمها.

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