“الدبيبة” يتعمّق بملف الكهرباء استعداداً للذروة الصيفية

جهود كبيرة يقودها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على صعيد ملف الكهرباء، إذ سجلت الأيام الاخيرة اجتماعين قادهما الدبيبة، كان آخرهما السبت بحضور محافظ المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء وئام العبدلي.

وناقش الدبيبة في الاجتماع الذي عقد في مقر الحكومة أهمية الإجراءات التي ستتخذها كافة المؤسسات، بهدف تعزيز الشبكة العامة قبل حلول الذروة الصيفية، تزامن هذا مع توقع العبدلي بلوغ عدد ساعات طرح الأحمال إلى 5 ساعات في حال ما سجل عجز قدره 1500 ميغا وات.

ومن جهته، قاد ديوان المحاسبة اجتماعات موسعة الأسبوع الماضي جمعته مع مسؤولي شركة الكهرباء، بحث من خلالها خالد شكشك إمكانية صيانة 13 وحدة توليد معطلة لها قدرة إنتاجية على توليد 900 ميغا وات.

مراقبون وصفوا التحركات بالمهمة، مشددين على أهمية دور الأجهزة الرقابية، من بينها ديوان المحاسبة؛ وذلك تفادياً لعمليات الفساد، حيث سجلت المصروفات التشغيلية عام 2019 أكثر من 1.6 مليار دينار.

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