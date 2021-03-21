غرفة التجارة والصناعة مصراته تستقبل وفداً من رجال الأعمال الأتراك

استقبلت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراته يوم أمس السبت الموافق 20 مارس 2021 بمقرها الإداري بشارع سعدون السويحلي وفدا من دولة تركيا ضم عدداً من رجال الأعمال، وكان في استقبال الوفد التركي كلاً من”أبوبكر عيسى ” عضو لجنة الإدارة، “فتحي الأمين” عضو لجنة الإدارة، و”أبوبكر شنب” مدير عام الغرفة وعدد من رجال الأعمال بالمدينة.

وناقش الوفد مع نظيره الليبي كيفية تعزيز سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات والصعاب التي تحول دون ذلك، وتعهد الوفد التركي بإيصال ماجاء في الاجتماع إلى السلطات التركية؛ لأخذه بعين الاعتبار.

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