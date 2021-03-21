المؤسسة الوطنية للنفط تبدأ اختبار أول بئر تطويري بحقل ايراون التابع لشركة زلاف ليبيا

طرابلس 21 مارس 2021 (وال)-أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، البدء في اختبار أول بئر تطويري بحقل ايراون التابع لشركة زلاف ليبيا، وذلك بعد انتهاء عمليات الحفر والاستكمال، وذلك دون حرق أي كمية من النفط بتطبيق تقنية إحراق الغاز الصفري.

وقالت المؤسسة – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – إنه تم نقل النفط الخام المنتج من حقل ايراون المتوقع أن يصل إلى 1.800 برميل يوميًا إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس الذي يبعد 100 كيلومتر عن حقل ايراون بواسطة سيارات نقل خاصة. (وال- طرابلس) ر ت

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