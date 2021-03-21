وزارة العمل: سنعمل على تشجيع عودة الشركات الأجنبية

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، عزم الحكومة الجديدة على تشجيع عودة الشركات الأجنبية.

جاء ذلك على هامش مراسم تسلمه مهام وزير العمل، من الوزير السابق المهدي الأمين، إذ تعهد العابد بالعمل على تشجيع الشركات الأجنبية على العودة لتنفيذ تعاقداتها، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.

وفي سياق منفصل، درست لجنة معالجة الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة، خمسمائة وعشر حالات ازدواج وظيفي، ضمن الدفعة “196” والتي تعتبر السابعة للعام الحالي 2021.

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