فرانس 24 : منظمة فرنسية غير حكومية تنقذ أكبر عدد كبير من المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أعلنت المنظمة الفرنسية غير الحكومية “إس أو إس المتوسط” السبت عن قيام فريق سفينة “أوشن فايكينغ” التابع لها بإنقاذ 106 أشخاص بينهم قصّر قبالة سواحل .

ولفتت المنظمة التي تتخذ مقرا في مرسيليا جنوب فرنسا على تويتر إلى أن عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة 34 ميلا بحريا “63 كلم “من السواحل الليبية وشملت قاربا مطاطيا منكوبا.

و بحسب الوكالة الفرنسية : ينطلق أغلب طالبي اللجوء القادمين من إفريقيا من سواحل تونس وليبيا باتجاه سواحل إيطاليا وتوفي أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط عام 2020، أغلبهم في هذا الطريق المركزي.

وتنقذ سفن المنظمات غير الحكومية الأرواح لكنها تُتهم أيضا منذ أعوام بخدمة المهربين، وينقسم الاتحاد الأوروبي حول طريقة التعامل مع المشكلة منذ أزمة المهاجرين التي بدأت عام 2015 وفقا للوكالة.

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