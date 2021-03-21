الخارجية الإيطالية تعزز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني ووزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الأحد بمدينة طرابلس مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو .

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل إتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير و إمساعد.

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي على دعم إيطاليا لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية وأن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.

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