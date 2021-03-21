الدبيبة يناقش مع مدير إيني الإيطالية التعاون في مجال الطاقة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، التعاون في مجال الطاقة، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وركز الاجتماع الذي حضره وزير النفط محمد عون، على نشاطات شركة إيني في ليبيا، بالإضافة إلى سبل تدوير عجلة الاقتصاد، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة، مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع، على ضرورة أن تقوم شركة إيني بالاستثمار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء، الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.

ومن جانبه أبدى كلاوديو، التزام الشركة الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، وتقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون.

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