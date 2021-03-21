صنع الله يجتمع مع شرائح المجتمع المدني بمدينة زلة

عقد رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد اجتماعاً، مع عدد من شباب وشرائح المجتمع المدني لمدينة “زلة” وبحضور عضو مجلس الإدارة “العماري محمد العماري” ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبدالدائم”.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه مدينة زلة ، وكذلك مدى الامكانيات المتاحة لحلها ، كما ناقش الحاضرون برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها إدارة التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للحقول النفطية للنهوض بالقطاع الخاص .

نوقش الاجتماع أيضاً بعض الاحتياجات الملحة والعاجلة لمنطقة زلة، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بتنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

ومن جهته قال صنع الله أن الظروف التي تواجه قطاع النفط بسبب شح الميزانية والظروف الأمنية وعدم استقرار القطاع حال دون تنفيذ عدد من اعمال الصيانة في الحقول والمرافق النفطية المتضررة ، وكذلك هذا ما اثر سلبا على كافة المناطق المجاورة لهذه الحقول.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة لن تدخر جهداً في دعم الشباب في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك وفق الامكانيات المتاحة لها .

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