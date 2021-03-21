اقتصاد

المؤسسة الليبية للإستثمار تستلم القاطع ( C ) لبرج أبو ليلة في طرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكدّ مسؤول الاعلام والعلاقات بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” أنّه قد تم اليوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 بمقر برج أبو ليلة، توقيع عقد البيع النهائي بين المؤسسة الليبية للإستثمار وشركة التضامن للإستثمار العقاري، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية والذي أصبح مملوكاً بشكل مباشر للمؤسسة الليبية للإستثمار .

هذا وأكدّ “القريو” أنّ المؤسسة ستشرع مباشرةً بالبدء بالمرحلة الثانية الخاصة بتأهيل المبنى وتهيئته لتوفير المناخ المناسب لمتطلبات نجاح أعمال الشركات الإستثمارية المحلية والأجنبية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • المبنى هذا ضروري تبعتوا خبراء الرش االمبيدات للطابق السفلي بلاغ عن وجود جرذان تنقل الامراض فالأعمدة وبقع سوداء وبراغيث عليها تنتقل مع الأحذية

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