خاص: عضو لجنة الترشح للمناصب السيادية بالنواب يكشف لصدى الاقتصادية عدة تفاصيل حولها

أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة وعضو لجنة الترشح للمناصب السيادية بمجلس النواب”منعم بالكور” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن تشكيل لجنة بخصوص الترشح للمناصب السيادية ليس مخالفاً ،وأن ماسيحدث تنفيذ ذلك ورؤية مجلس الأعلى للدولة والمناصب السيادية عددها 7.

وتابع بالقول: أن منصب المحافظ سيتم التوافق فيه مع المجلس الأعلى للدولة وللتصويت .

وأفادنا أن ميزانية 2021 ميزانية موحدة لليبيا بالكامل ،والميزانية كبيرة وجاري دراستها وتحتاج إلى تفصيل.

وكان رئيس مجلس النواب قد قام بتشكيل لجنة وذلك لغرض الاعلان عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية وفرز الملفات .

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