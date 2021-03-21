اقتصاد

مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب يناقشان اعادة تفعيل التعاون بين المصلحتين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمعت مصلحة الجمارك مع  مدير عام مصلحة الضرائب ” خالد النخاط” ومدير ادارة الشؤون الفنية بمصلحة الضرائب ومدير قسم التفتيش ” علي البرداح” و “عماد الشريف” مدير مكتب الاعلام و التثقيف الضريبي وكان الاجتماع برئاسة “سليمان سالم” مدير عام مصلحة الجمارك وبحضور عدد من المسؤولين.

و نوقش خلاله عدة مواضيع من أهمها اعادة تفعيل التعاون بين المصلحتين بما يخدم مصلحة الدولة والتي توقفت الفترة الماضية نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمراجعة الاجراءات و وضع آلية عمل لتبادل المعلومات، الامر الذي من شأنه تحسين الإيرادات بالنسبة للجمارك والضرائب.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • بالله فبدل مصلحة الجمارك ومصلحة الضراءب – سموها مصلحة الغناءم ومصلحة الترمادول وخلاص –
    معادش في أكثر من هكي …!!!
    في شيء اسمه الادارة العامة للجمارك
    والادارة العامة للتأمين –
    موضوع مصالح خاصة – ممنوع في ليبيا –
    لان من حق ليبي ان يعمل في ادارة الجمارك مع مؤهلاته
    ومن حق كل ليبي ان يعمل في ادارة التأمين مع مؤهلاته
    دون شروط قبلية وحزبية وعنصرية – وهذا الشيء الى مستحيل يفهمه البعض من المتخلفين والي مستغلين الناس لمصالحهم دون محاسبة . ووضع حد مناسب للتفاهات هاذي –
    زي المواصلات سيارة تمشي علي أربعة مدايرينه مع الطيران المدني طاءرة أطير عشرات آلاف الاميال عن سطح الارض …!!! حتى الوقود يختلف سبحان الله …!!! عالاقل احترموا عقول الناس والمواطن الليبي .

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  • زي المراقب الأداري لما دار زيارة تفتيش على أحد الأدرات لقي موظفة جالسة عالجهاز ـ قال صباح الخير ـ ردت عليه قالتله .. أقوى معوجة ..!!!

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