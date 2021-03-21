مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب يناقشان اعادة تفعيل التعاون بين المصلحتين

اجتمعت مصلحة الجمارك مع مدير عام مصلحة الضرائب ” خالد النخاط” ومدير ادارة الشؤون الفنية بمصلحة الضرائب ومدير قسم التفتيش ” علي البرداح” و “عماد الشريف” مدير مكتب الاعلام و التثقيف الضريبي وكان الاجتماع برئاسة “سليمان سالم” مدير عام مصلحة الجمارك وبحضور عدد من المسؤولين.

و نوقش خلاله عدة مواضيع من أهمها اعادة تفعيل التعاون بين المصلحتين بما يخدم مصلحة الدولة والتي توقفت الفترة الماضية نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمراجعة الاجراءات و وضع آلية عمل لتبادل المعلومات، الامر الذي من شأنه تحسين الإيرادات بالنسبة للجمارك والضرائب.

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