خاص؛ المركزي يُعدد مخالفات”غفار” ويُحمله المسؤولية القانونية.. ويشير إلى اجتماع الجمعية العمومية

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مدير عام المصرف الإسلامي عبد الفتاح غفار تتضمن مخالفاته تعليمات مصرف ليبيا المركزي .

كما تضمنت المراسلة عدة مخالفات رصدت على المدير العام فيما يخص اجتماع الجمعية العمومية ، بالإضافة إلى احتجاجه بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية الذي سيكون 28_29 مارس الحالي بحجة أنه تم الاستشكال فيه من قبل غفار.

المركزي أشار إلى أن تعليمات إدارة الرقابة حول صحة انعقاد الجمعية العمومية وإنذاره لغفار ، وبطلان اجتماعات الجمعية العمومية المنعقد ب21-22 مارس القادم ، والالتزام بتعليمات الرقابة بشأن دعوة الجمعية ل28 مارس 29 مارس .

وحمل المركزي غفار المسؤولية القانونية بما سيترتب من آثار وعدم الاعتداد بأي إجراءات صادرة عنه يترتب عليها المساس بحقوق المساهمين وأموال المودعين مالم يصدر حكم قضائي نهائي يقضي ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2021 .

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