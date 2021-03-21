بنغازي .. شحُ في مياه الشرب و تلوثها مع بداية فصل الصيف

بنغازي 24 مارس 2021 (وال) – حذر مدير مكتب متابعة تشغيل و صيانة مرافق المياه بسهل “بنغازي” بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس “أمساعد محمد العوامي”، قائلا: “بحلول فصل الصيف تدخل مدينة “بنغازي” أزمة مياه الشرب، نتيجة لوضع الشبكة المنهار وارتفاع معدلات التلوث؛ الناجم عن انخفاض ضغط المياه؛ وسوف يلامس و يعايش الجميع هذا الأمر، في بعض المناطق سوف يكون الخطر أعلى مثل العروبة المحيشي، و الماجوري، وخربيش، ووسط البلاد .

العوامي أوضح – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن نقص المياه داخل الشبكة يعني انخفاض الضغط، و بالتالي تتسرب إليها المياه الملوثة السطحية من نفس نقاط تسريب الفاقد و بالتالي العملية عكسية، ويتحرك عبر المياه النظيفة و قد لا يظهر في بؤرته بل على بعد امتار متعددة، و بالتالي نقص الإمداد المائي يدفع المواطن لتركيب مضخات المياه لتوفير احتياجاته وهذا يؤدي إلى سحب المياه السطحية الملوثة إلى داخل الشبكة، فيصعب تتبع حركتها، لانعدام إمكانياتنا وتدمير المختبرات المركزية عاجزين نقف أمام مشكلة عدم تحديد مصادر التلوث.

وأكد مدير مكتب متابعة و تشغيل مرافق المياه؛ أنهم يعتمدون على مصدر وحيد في الإمدادات وهو “مشروع النهر الصناعي” بعجز يومي يصل 80 ألف متر مكعب، و نظريا الحصة اليومية التي وصلت في أحسن أحوالها إلى 280 ألف متر مكعب، تفوق الاحتياج السكاني، ولتهالك الشبكة نفقد أكثر من 40% من المياه، و 60% من شبكات الحالية هي مؤقتة وفارق التأخير يقدر بأربعين عاما.

وتابع “كان لدينا مقترح المصادر البديلة حقول “بنينا” بعدد 45 بئر مياه جوفي وحقلي “سيدي منصور 1 و 2 ” في حالة صيانتهما من قبل جهاز المرافق و الاسكان، ستتمكن من توفير 160000 متر مكعب، علما بأن مياه هذه الآبار خارج الموصفات الدولية و المحلية من حيث نسبة الأملاح الذائبة، و لكن لمنع تداخل مياه الصرف الصحي وتسرب التلوث إلى النظيفة فوضع الصرف الصحي هو الآخر سيئ لدينا .

ولفت إلى أن هذا المشروع انطلق قبل عام 2011، و تعثر الموقع الذي تم اختياره بمنطقة “قنفودة ” نتيجة لتقارير بعض المختصين بأنه سوف يتأثر بمكب النفايات الموجود في المنطقة ذاتها – نحترم جدا رائيهم – لكن العالم اليوم أكثر تقدما في الحلول، والسبب الثاني عدم سماح جهاز النهر الصناعي بدخول هذه المياه على منظومته، و بالتالي تقرر استحداث نقاط خاصة بالتحلية على الشبكة بسبب اختلاف موصفات المياه كيمائيا.

وذكر أن البلدي بنغازي قام في عام 2014 بشراء قطعة أرض لغرض إنشاء المحطة التحلية والتي إذا ما تمت حينها لكانت وفرت التغذية اللازمة من خلال تحويرات في حقول سيدي منصور لعقد من الزمن لحين استكمال المعالجة الجذرية لشبكة في شرق البلاد ووضعنا لتصاميم و الدراسة جاهزة لتطوير و لم ينفذ أي مشروع استراتيجي لحل مشكلة المياه . ( وال – بنغازي) هــ ش

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