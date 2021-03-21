الليبية للاستثمار تستحوذ على القاطع (C) من برج أبو ليلة في طرابلس

أكد مسؤول الإعلام والعلاقات بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أنه تم الأحد في مقر برج أبو ليلة، توقيع عقد البيع النهائي بين المؤسسة الليبية للإستثمار وشركة التضامن للإستثمار العقاري بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، وبذلك يصبح البرج مملوكاً بشكل مباشر للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال القريو، في بيان إن المؤسسة ستشرع مباشرةً بالبدء بالمرحلة الثانية الخاصة بتأهيل المبنى وتهيئته لتوفير المناخ المناسب لمتطلبات نجاح أعمال الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بما فيها القطاع الخاص،وذلك من أجل المساهمة في عودة الرخاء والبناء وخلق فرص عمل وتسخير الإمكانيات لدعم القطاعات الاستثمارية المحلية سريعة النمو.

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