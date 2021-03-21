بعد إقالة محافظ المركزي.. الليرة التركية تنهار من جديد

ذكرت وكالة رويترز أن الليرة التركية تراجعت 16 بالمئة قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق في بداية التعاملات بعد القرار المفاجئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي واستبداله بمصرفي آخر يؤيد فكر الرئيس المعارض لأسعار الفائدة المرتفعة.

وكان تعيين شهاب قوجي أوغلو، المصرفي السابق والنائب بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك بشكل مفاجئ منذ منتصف 2019.

وسعى قوجي أوغلو لتهدئة المخاوف في اتصال استمر 90 دقيقة مع رؤساء البنوك، وقال مصدر إنه أبلغهم أنه لا يخطط للقيام بتغيير مفاجئ.

وتوقع جولدمان ساكس وغيره تراجعا كبيرا في الليرة عندما تبدأ أسواق المال تداولاتها يوم الاثنين.

وهبطت الليرة بأكثر من 16 بالمئة إلى 8.4 أمام الدولار وذلك مقابل 7.2185 يوم الجمعة لتقترب من مستوياتها في مطلع نوفمبر تشرين الثاني حين سجلت رقما قياسيا عند 8.58 دولار.

وأقال أردوغان المحافظ السابق ناجي إقبال فجأة في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد يومين من رفع حاد لسعر الفائدة كان يهدف لوقف تراجع الليرة ومواجهة التضخم الذي اقترب من 16 بالمئة.

وكان إقبال قد تولى منصبه قبل أقل من خمسة أشهر وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19 في المئة ، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير ، وحظي بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.

وقال المصدر المطلع على الاتصال إن قوجي أوغلو أبلغ المصرفيين في اتصاله أن أي تغيير في السياسة سيعتمد على خفض التضخم الذي وصفه بأنه هدفه الأساسي.

ونقل المصدر عن المحافظ الجديد قوله إن النهج الحالي سيستمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية