تعاقدات في بنغازي لصيانة مبنى الخزانة العامة ومحطة وسط المدينة

تواصل بلدية بلدية بنغازي إبرام عقود مختلفة ضمن مشروع تطوير المدينة وإعادة استقرارها والإعمار آخرها التعاقد على أعمال صيانة مبنى الخِزانة العامة الذي يضم عدد من الجهات الحكومية منها مصلحة الضرائب ومراقبة الخدمات المالية ومُراقبة الاقتصاد ومكتب التخطيط .

وتأتي هذه الأعمال وفقاً للمكتب الإعلامي بالبلدية للمساهمة في تفعيل مرافق المدينة، فيما شملت التعاقدات أيضاً صيانة محطة الصرف الصحي الكائنة بوسط المدينة قريباً من الفندق البلدي وتشمل الأعمال إضافةً لصيانة المبنى، الأعمال الكهربائية والميكانيكية بما في ذلك توريد وتركيب المضخات والأعمال المُكملة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية