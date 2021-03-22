تنتوش : الميزانية ستكون موحدة توافقية تخدم برامج الأداء المستهدف من حكومة الوحدة  

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المالية عمر تنتوش إن اللجنة تواصل اجتماعاتها لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020- 2021.

تنتوش أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن لجنة المالية عقدت اليوم الأحد بفرع ديوان المجلس بطرابلس مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من قبل حكومة الوحدة الوطنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعتها.

وأضاف أن اللجنة ستجتمع طيلة الأسبوع الجاري لتعديل الميزانية وطلب الملاحظات من هذه الجهات وتقدم المبررات للأرقام الموجودة، مشيراً إلى أن لجنة المالية تعمل على التعديلات.

وأكد رئيس لجنة المالية، أن الميزانية ستكون موحدة توافقية تخدم برامج الأداء المستهدف من الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية التي انشأت من أجلها حكومة الوحدة الوطنية، وأيضاً محاولة استكمال برامج التنمية المتعاقد عليها وبرامج الشباب والأمن القومي، وستكون الاجتماعات مطولة لإنهاء بعض الامور التي تكون في صالح المجتمع الليبي وصالح المواطن، متمنياً أن تخدم هذه الميزانية تخدم المواطنين وتمس حاجة المواطن.